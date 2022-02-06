Нойер успешно перенёс операцию на колене

Мюнхенская «Бавария» на некоторое время лишилась своего основного голкипера, Мануэля Нойер. После поединка с «РБ Лейпцигом», в котором капитан повторил рекорд Оливера Кана по победам в составе команды, 35-лений футболист решил речь под хирургический нож.

Нойера уже некоторое время беспокоили проблемы с коленом, а в воскресенье он удачно перенес операцию. Подобными сведениями лично поделился спортивный директор клуба Хасан Салихамиджич.

Ожидается, что вратарь пробудет в лазарете несколько недель. Скорее всего, он не сможет помочь своей команде в матчах 1/8 финала Лиги чемпионов, где соперником гранда Бундеслиги станет австрийский «Ред Булл Зальцбург».