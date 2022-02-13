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Чемпионат Германии. Бундеслига

Левандовски забил 600-й мяч в своей карьере

13 Февраля 2022 • 12:12 Комментировать
Бохум
4:2
Бавария
окончен

Польский нападающий «Баварии» Роберт Левандовски продолжает переписывать книги рекордов как польского футбола, так и немецкой Бундеслиги. Несмотря на пощечину, полученную «Баварией» в матче с «Бохумом» (мюнхенцы пропустили четыре мяча в первом тайме, чего с ними не происходило с 1975 года), сам Левандовски может записать себе матч в актив - он забил два мяча, первый из которых стал для него уже шестисотым в карьере профессионального футболиста.

Большая часть из них, разумеется, забита в составе «Баварии» - 331 гол. Еще чуть больше ста голов (103) он забил в составе дортмундской «Боруссии», и 74 - в составе польской сборной. Все остальное Левандовски собрал в период своей ранней карьеры в различных польских клубах.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Роберт Левандовски
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