«Бавария» пока не предлагала Мюллеру контракт – действующее соглашение истекает летом

Как оказалось, интерес целого ряда английских клубов к одному из лидеров «Баварии» Томасу Мюллеру появился не спроста. Дело в том, что в Мюнхене до сих пор не решили, продлевать ли с футболистом трудовой договор, который истекает через шесть месяцев.

Такую информацию обнародовал сам Мюллер, отказавшись давать какие-то оптимистические прогнозы в данной ситуации. «Из клуба ко мне никто не обращался. Посмотрим, как сложатся события в будущем», - сказал немец в разговоре со Sport Bild.

Уточним, что возможность приглашения 32-летнего плеймейкера рассматривают «Ньюкасл» и «Эвертон». Они готовы сделать ему предложение летом.