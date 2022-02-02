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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Бавария» пока не предлагала Мюллеру контракт – действующее соглашение истекает летом

02 Февраля 2022 • 20:41 Комментировать
Бохум
...
Бавария
12.02 17:30

Как оказалось, интерес целого ряда английских клубов к одному из лидеров «Баварии» Томасу Мюллеру появился не спроста. Дело в том, что в Мюнхене до сих пор не решили, продлевать ли с футболистом трудовой договор, который истекает через шесть месяцев.

Такую информацию обнародовал сам Мюллер, отказавшись давать какие-то оптимистические прогнозы в данной ситуации. «Из клуба ко мне никто не обращался. Посмотрим, как сложатся события в будущем», - сказал немец в разговоре со Sport Bild.

Уточним, что возможность приглашения 32-летнего плеймейкера рассматривают «Ньюкасл» и «Эвертон». Они готовы сделать ему предложение летом.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Томас Мюллер
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БОХУМ БАВАРИЯ
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