Мюнхенская «Бавария» потерпела неудачу в матче двадцать второго тура Бундеслиги, проиграв «Бохуму». Поражение получилось чувствительным и потому, что «Бавария» пропустила целых четыре мяча, что для нее не совсем привычно. Полузащитник мюнхенского гранда Йозуа Киммих согласен с тем, что команда сыграла крайне неудачно.- Самая плохая игра в сезоне. Сегодня не получалось практически все, даже трудно объяснить, почему. К сожалению, такое случается все чаще и чаще с нами, это как-то надо анализировать и искоренять, - считает Киммих, слова которого цитирует sportbuzzer.
Киммих: «Наверное, худший наш матч в этом сезоне»
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|окончен
|Бохум
|4:2
|Бавария
|11.00 6.80 1.25
|окончен
|Боруссия М
|3:2
|Аугсбург
|1.65 4.10 5.00
|окончен
|Айнтрахт Фр
|0:2
|Вольфсбург
|2.25 3.35 3.35
|окончен
|Гройтер Фюрт
|2:1
|Герта
|2.85 3.25 2.55
|окончен
|Фрайбург
|1:1
|Майнц
|Идет 74 минута
|Байер Л
|2:1
|Штуттгарт
|1.42 5.10 6.80
|13.02 17:30
|Унион Берлин
|...
|Боруссия Д
|3.45 4.10 1.98
|13.02 19:30
|Хоффенхайм
|...
|Арминия
|1.62 4.30 5.20
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