Киммих: «Наверное, худший наш матч в этом сезоне»

Мюнхенская «Бавария» потерпела неудачу в матче двадцать второго тура Бундеслиги, проиграв «Бохуму». Поражение получилось чувствительным и потому, что «Бавария» пропустила целых четыре мяча, что для нее не совсем привычно. Полузащитник мюнхенского гранда Йозуа Киммих согласен с тем, что команда сыграла крайне неудачно.

- Самая плохая игра в сезоне. Сегодня не получалось практически все, даже трудно объяснить, почему. К сожалению, такое случается все чаще и чаще с нами, это как-то надо анализировать и искоренять, - считает Киммих, слова которого цитирует sportbuzzer.