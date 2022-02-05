«Бавария» предпримет ещё одну попытку продлить контракт с Толиссо

В последнее время ходили слухи о возможном трансфере полузащитника «Баварии» Корентена Толиссо в один из европейских клубов летом на правах свободного агента. Впрочем, мюнхенцы после ряда неудач еще раз попробуют договориться с футболистом о подписании нового контракта.

Об этом сообщил генеральный директор клуба Оливер Кан. По его словам, «Баварии» заинтересована в сохранении 27-летнего хавбека.

Правда, теперь не понятно, согласится ли сам Толиссо поставить подпись под новым соглашением, даже если будут удовлетворены его финансовые требования. Дело в том, что игрока привлекает возможность выступать за «Реал» или гранды АПЛ, которые выходили с ним на связь, передает немецкая пресса.