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Чемпионат Германии. Бундеслига

​«Бохум» - первая за 47 лет команда, забившая «Баварии» 4 гола за первый тайм

12 Февраля 2022 • 18:52 Комментировать
Бохум
4:2
Бавария
окончен

Роберт Левандовски быстро забил «Бохуму», и казалось, что никакой интриги в этом матче не будет, но к концу первого тайма «Бавария» проигрывала в гостях у скромного соперника с результатом 1:4.

Специалисты футбольной статистики из Opta отмечают, что «Бохум» стал первой командой за 47 лет, которой удалось забить «Баварии» четыре гола в первом тайме матча Бундеслиги.

До «Бохума» это удавалось «Айнтрахту». В 1975 году команда из Франкфурта обыграла «Баварию» со счётом 6:0, забив пять раз ещё до наступления перерыва.

Следить за матчем «Бохум» - «Бавария» можно в текстовой трансляции.

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Евро-Футбол.Ру,
Бохум Бавария Айнтрахт Франкфурт
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окончен Бохум 4:2 Бавария 11.00 6.80 1.25
окончен Боруссия М 3:2 Аугсбург 1.65 4.10 5.00
окончен Айнтрахт Фр 0:2 Вольфсбург 2.25 3.35 3.35
окончен Гройтер Фюрт 2:1 Герта 2.85 3.25 2.55
окончен Фрайбург 1:1 Майнц
12.02  20:30 Байер Л ... Штуттгарт 1.63 4.40 5.00
13.02  17:30 Унион Берлин ... Боруссия Д 3.45 4.10 1.98
13.02  19:30 Хоффенхайм ... Арминия 1.62 4.30 5.20
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18:52 · Германия. Бундеслига
​«Бохум» - первая за 47 лет команда, забившая «Баварии» 4 гола за первый тайм
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​«Бохум» - «Бавария» - 4:2 (завершён)
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