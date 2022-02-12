​«Бохум» - первая за 47 лет команда, забившая «Баварии» 4 гола за первый тайм

Роберт Левандовски быстро забил «Бохуму», и казалось, что никакой интриги в этом матче не будет, но к концу первого тайма «Бавария» проигрывала в гостях у скромного соперника с результатом 1:4.

Специалисты футбольной статистики из Opta отмечают, что «Бохум» стал первой командой за 47 лет, которой удалось забить «Баварии» четыре гола в первом тайме матча Бундеслиги.

До «Бохума» это удавалось «Айнтрахту». В 1975 году команда из Франкфурта обыграла «Баварию» со счётом 6:0, забив пять раз ещё до наступления перерыва.

Следить за матчем «Бохум» - «Бавария» можно в текстовой трансляции.