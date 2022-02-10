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Чемпионат Германии. Бундеслига

Фонд по защите прав животных собирается подать в суд на Томаса Мюллера

10 Февраля 2022 • 15:02 Комментировать
Бохум
...
Бавария
12.00 6.70 1.22
12.02 17:30

Вслед за Куртом Зума, фонд по защите прав животных PETA выдвинул свои обвинения и полузащитнику «Баварии» Томасу Мюллеру. Немецкий футболист подвергся критике за то, что он вместе со своей супругой Лизой владеет конной фермой, принудительно подготавливая жеребцов к сезону размножения.

Отдельное внимание благотворительная организация обратила на инцидент, в ходе которого один из жеребцов получил повреждение при, как говорит представитель PETA, «неестественном половом акте».

Фонд планирует придать случившемуся огласки, призвав Мюллера остановить свою деятельность. Отмечается, что ферма игрока мюнхенского клуба покупает замороженные образцы семенной жидкости лошадей, отдавая за каждую дозу по 200 евро.  

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Евро-Футбол.Ру,
Томас Мюллер
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БОХУМ БАВАРИЯ
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