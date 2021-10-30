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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Бавария» забила 5 мячей «Униону», «Боруссия» Дортмунд не отстаёт

30 Октября 2021 • 18:29 Комментировать
Унион Берлин
2:5
Бавария
окончен

В 10-м туре чемпионата Германии обошлось без больших сюрпризов. Провал «Баварии» в Гладбахе в Кубке (0:5) был единичным случаем. Против «Униона» играла привычная нам команда из Мюнхена. Благодаря дублю Роберта Левандовски, голам Лероя Сане, Кингсли Комана и Томаса Мюллера был разгромлен «Унион» - 5:2.

«Боруссия» из Дортмунда идет в одном очке от лидера после победы над «Кёльном» (2:0). Также свои матчи выиграли «Вольфсбург», «Фрайбург» и «Майнц».

Протокол игры  
Унион Берлин 2:5 Бавария
    15' Левандовски Роберт (0:1)
    23' Левандовски Роберт (0:2)
    35' Сане Лерой (0:3)
(1:3) Гисельман Нико 43'    
    61' Коман Кингсли (1:4)
(2:4) Рюэрсон Юлиан 65'    
    79' Мюллер Томас (2:5)
Луте Андреас Еккель Пауль   15' Кнохе Робин Баумгартль Тимо Триммель Кристофер   64' (Бехренс Кевин (   64') Харагути Генки   75' (Фогльзаммер Андреас (   75') Хедира Рани Прёмель Гриша   64' (Рюэрсон Юлиан (   64') Гисельман Нико Бекер Шеральдо   75' (Мёхвальд Кевин (   75') Авонийи Тайво   64' (Тойхерт Седрик (   64')
Запасные: Рённов Фредерик Ощипка Бастиан Фридрих Марвин Озтунали Левин
Нойер Мануэль Станишич Йосип   68' (Юпамекано Део (   68') Зюле Никлас   30' Эрнандес Люка   68' (Павар Бенжамен (   68') Альфонсо Дэвис Киммих Йозуа Толиссо Корентен   68' (Забитцер Марсель (   68') Коман Кингсли   80' (Гнабри Серж (   80') Мюллер Томас Сане Лерой   62' (Мусиала Джамал (   62') Левандовски Роберт
Запасные: Ньянзу Танги Рока Марк Ричардс Омар Фрюхтль Кристиан
30 октября. Стадион "Ан дер Альтен Фёрстерай".
Протокол игры  
Боруссия Д 2:0 Кёльн
(1:0) Азар Торган 40'    
(2:0) Тиггес Штеффен 64'    
Кобель Грегор Аканджи Мануэль Хуммельс Матс Понграчич Марин   58' (Тиггес Штеффен (   58') Мёнье Тома   51' Беллингхем Джуд   88' Витсель Аксель Вольф Мариус   70' (Пасслак Феликс (   70') Брандт Юлиан   87' (Кнауфф Ансгар (   87') Азар Торган   58' (Мален Дониэлл (   58') Ройс Марко
Запасные: Мукоко Юссуфа Рейньер Жезус Малони Леннард Хитц Mapвин Пападопулос Антониос
Хорн Тимо Шмиц Бенно   11'   81' (Эхизибуэ Кингсли (   81') Килиан Лука Хюберс Тимо   56'   64' (Кцихос Рафаэль (   64') Хектор Йонас Любичич Деян   81' (Шауб Луис (   81') Эзкан Салих   82' Ут Марк Дуда Ондрей   59' (Кайнц Флориан (   59') Тилманн Ян   64' (Андерссон Себастьян (   64') Модест Антони
Запасные: Шиндлер Кингсли Швебе Марвин Острак Томаш Мере Хорхе
30 октября. Стадион "Сигнал Идуна Парк" (Дортмунд).
Протокол игры  
Арминия 1:2 Майнц
    25' Ли Чхэ-Сон II (0:1)
(1:1) Лаурсен Якоб-Баррет 42'    
    69' Буркардт Джонатан (1:2)
Ортега Штефан Де Медина Натан   46' (Виммер Патрик (   46') Пипер Амос Андраде Андреас   52' Притль Мануэль   70' Фернандес Эдимилсон   78' (Серра Янни (   78') Шёпф Алессандро Хак Робин   78' (Окугава Масая (   78') Лаурсен Якоб-Баррет Клос Фабиан   78' (Крюгер Флориан (   78') Ласм Бриан   78' (Василиадис Себастиан (   78')
Запасные: Нильссон Йоаким Рамос Гильерме Циборра Леннарт Капино Стефанос
Центнер Робин Немет Давид Бель Штефан   80' Хак Александер   77' Кор Доминик   58' Видмер Сильван Ли Чхэ-Сон II   77' (Баррейро Леандро (   77') Бутьюс Жан-Поль Аарон Мартин   85' (Лукоки Андерсон (   85') Онисиво Карим   90' (Салаи Адам (   90') Буркардт Джонатан   84' (Ингвартсен Маркус (   84')
Запасные: Тауэр Никлас Штёгер Кевин Дамен Финн Стах Антон Брозински Даниэль
30 октября. Стадион "Шюко-Арена" (Билефельд).
Протокол игры  
Фрайбург 3:1 Гройтер Фюрт
(1:0) Аста Симон 20'    
(2:0) Хёфлер Николас 39'    
    74' Левелинг Джейми (2:1)
(3:1) Грифо Винченцо 79'    
Флеккен Марк Кюблер Лукас Линхарт Филипп Шлоттербек Нико Гюнтер Кристиан Шаде Кевин   83' (Кайтель Янник (   83') Эггештайн Максимилиан   83' (Вайсхаупт Ноа (   83') Хёфлер Николас   75' (Демирович Эрмедин (   75') Грифо Винченцо Чон У-Ён   75' (Хаберер Яник (   75') Хёлер Лукас   90' (Шлоттербек Кевен (   90')
Запасные: Гульде Мануэль Сильдиллия Килианн Уфофф Бенджамин Буркарт Нишан
Функ Мариус Аста Симон Сарпей Ханс Виргевер Ник   63' (Барри Абдурахман (   63') Виллемс Джетро   76' (Иттер Джанлука (   76') Гризбек Себастьян   42' (Кристиансен Макс (   42'   49') Зегуйн Пауль Грин Джулиан   41'   76' (Тильман Тимоти (   76') Левелинг Джейми Иттен Седрик Хргота Бранимир
Запасные: Файн Адриан Шаффран Леон
30 октября. Стадион "Europa-Park Stadion".
Протокол игры  
Байер Л 0:2 Вольфсбург
    48' Нмеча Лукас (0:1)
    51' Арнольд Максимилиан (0:2)
Градецки Лукаш Та Джонатан   28' Тапсоба Эдмон Инкапье Пьеро   54' (Паулиньо Жозе (   54') Фримпонг Жереми Паласиос Эксекиэль   69' (Амири Надим (   69') Демирбай Керем Баккер Митчел   83' (Синкгравен Дэйли (   83') Адли Амин   69' (Андрих Роберт (   69') Вирц Флориан   54' Аларио Лукас   30'
Запасные: Ломб Никлас Лунёв Андрей Рецос Панайотис Коссуну Одилон
Кастельс Коэн Лакруа Максанс Гилавоги Жошуа Брукс Джон   28' Баку Ридле   80' (Нмеча Феликс (   80') Вранкс Астер Арнольд Максимилиан Штеффен Ренато   28'   46' (Лукебакио Доди (   46') Филипп Максимилиан   46' (Отавио Пауло (   46') Герардт Янник   69' (Мбабу Кевин (   69') Нмеча Лукас
Запасные: Гинчек Даниэль Перван Павао Борнаув Себастьян Ван де Вен Микки
30 октября. Стадион "БайАрена" (Леверкузен).

 

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Бавария Боруссия Дортмунд
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окончен Унион Берлин 2:5 Бавария
окончен Боруссия Д 2:0 Кёльн
окончен Арминия 1:2 Майнц
окончен Фрайбург 3:1 Гройтер Фюрт
окончен Байер Л 0:2 Вольфсбург
30.10  19:30 Айнтрахт Фр ... РБ Лейпциг 3.3 4 2.05
31.10  17:30 Аугсбург ... Штуттгарт 2.8 3.7 2.42
31.10  19:30 Боруссия М ... Бохум 1.39 5.2 7.8
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«Бавария» забила 5 мячей «Униону», «Боруссия» Дортмунд не отстаёт
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