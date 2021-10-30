«Бавария» забила 5 мячей «Униону», «Боруссия» Дортмунд не отстаёт

В 10-м туре чемпионата Германии обошлось без больших сюрпризов. Провал «Баварии» в Гладбахе в Кубке (0:5) был единичным случаем. Против «Униона» играла привычная нам команда из Мюнхена. Благодаря дублю Роберта Левандовски, голам Лероя Сане, Кингсли Комана и Томаса Мюллера был разгромлен «Унион» - 5:2.
«Боруссия» из Дортмунда идет в одном очке от лидера после победы над «Кёльном» (2:0). Также свои матчи выиграли «Вольфсбург», «Фрайбург» и «Майнц».
Протокол игры
|Унион Берлин
|2:5
|Бавария
|15' Левандовски Роберт (0:1)
|23' Левандовски Роберт (0:2)
|35' Сане Лерой (0:3)
|(1:3) Гисельман Нико 43'
|61' Коман Кингсли (1:4)
|(2:4) Рюэрсон Юлиан 65'
|79' Мюллер Томас (2:5)
Луте Андреас • Еккель Пауль • 15'Кнохе Робин • Баумгартль Тимо • Триммель Кристофер 64' ( Бехренс Кевин ( 64') • Харагути Генки 75' ( Фогльзаммер Андреас ( 75') • Хедира Рани • Прёмель Гриша 64' ( Рюэрсон Юлиан ( 64') • Гисельман Нико • Бекер Шеральдо 75' ( Мёхвальд Кевин ( 75') • Авонийи Тайво 64' ( Тойхерт Седрик ( 64')
Запасные: Рённов Фредерик • Ощипка Бастиан • Фридрих Марвин • Озтунали Левин
Нойер Мануэль • Станишич Йосип 68' ( Юпамекано Део ( 68') • Зюле Никлас • 30'Эрнандес Люка 68' ( Павар Бенжамен ( 68') • Альфонсо Дэвис • Киммих Йозуа • Толиссо Корентен 68' ( Забитцер Марсель ( 68') • Коман Кингсли 80' ( Гнабри Серж ( 80') • Мюллер Томас • Сане Лерой 62' ( Мусиала Джамал ( 62') • Левандовски Роберт
Запасные: Ньянзу Танги • Рока Марк • Ричардс Омар • Фрюхтль Кристиан
30 октября. Стадион "Ан дер Альтен Фёрстерай".
Протокол игры
|Боруссия Д
|2:0
|Кёльн
|(1:0) Азар Торган 40'
|(2:0) Тиггес Штеффен 64'
Кобель Грегор • Аканджи Мануэль • Хуммельс Матс • Понграчич Марин 58' ( Тиггес Штеффен ( 58') • Мёнье Тома • 51'Беллингхем Джуд • 88'Витсель Аксель • Вольф Мариус 70' ( Пасслак Феликс ( 70') • Брандт Юлиан 87' ( Кнауфф Ансгар ( 87') • Азар Торган 58' ( Мален Дониэлл ( 58') • Ройс Марко
Запасные: Мукоко Юссуфа • Рейньер Жезус • Малони Леннард • Хитц Mapвин • Пападопулос Антониос
Хорн Тимо • Шмиц Бенно 11' 81' ( Эхизибуэ Кингсли ( 81') • Килиан Лука • Хюберс Тимо 56' 64' ( Кцихос Рафаэль ( 64') • Хектор Йонас • Любичич Деян 81' ( Шауб Луис ( 81') • Эзкан Салих • 82'Ут Марк • Дуда Ондрей 59' ( Кайнц Флориан ( 59') • Тилманн Ян 64' ( Андерссон Себастьян ( 64') • Модест Антони
Запасные: Шиндлер Кингсли • Швебе Марвин • Острак Томаш • Мере Хорхе
30 октября. Стадион "Сигнал Идуна Парк" (Дортмунд).
Протокол игры
|25' Ли Чхэ-Сон II (0:1)
|(1:1) Лаурсен Якоб-Баррет 42'
|69' Буркардт Джонатан (1:2)
Ортега Штефан • Де Медина Натан 46' ( Виммер Патрик ( 46') • Пипер Амос • Андраде Андреас • 52'Притль Мануэль • 70'Фернандес Эдимилсон 78' ( Серра Янни ( 78') • Шёпф Алессандро • Хак Робин 78' ( Окугава Масая ( 78') • Лаурсен Якоб-Баррет • Клос Фабиан 78' ( Крюгер Флориан ( 78') • Ласм Бриан 78' ( Василиадис Себастиан ( 78')
Запасные: Нильссон Йоаким • Рамос Гильерме • Циборра Леннарт • Капино Стефанос
Центнер Робин • Немет Давид • Бель Штефан • 80'Хак Александер • 77'Кор Доминик • 58'Видмер Сильван • Ли Чхэ-Сон II 77' ( Баррейро Леандро ( 77') • Бутьюс Жан-Поль • Аарон Мартин 85' ( Лукоки Андерсон ( 85') • Онисиво Карим 90' ( Салаи Адам ( 90') • Буркардт Джонатан 84' ( Ингвартсен Маркус ( 84')
Запасные: Тауэр Никлас • Штёгер Кевин • Дамен Финн • Стах Антон • Брозински Даниэль
30 октября. Стадион "Шюко-Арена" (Билефельд).
Протокол игры
|Фрайбург
|3:1
|Гройтер Фюрт
|(1:0) Аста Симон 20'
|(2:0) Хёфлер Николас 39'
|74' Левелинг Джейми (2:1)
|(3:1) Грифо Винченцо 79'
Флеккен Марк • Кюблер Лукас • Линхарт Филипп • Шлоттербек Нико • Гюнтер Кристиан • Шаде Кевин 83' ( Кайтель Янник ( 83') • Эггештайн Максимилиан 83' ( Вайсхаупт Ноа ( 83') • Хёфлер Николас 75' ( Демирович Эрмедин ( 75') • Грифо Винченцо • Чон У-Ён 75' ( Хаберер Яник ( 75') • Хёлер Лукас 90' ( Шлоттербек Кевен ( 90')
Запасные: Гульде Мануэль • Сильдиллия Килианн • Уфофф Бенджамин • Буркарт Нишан
Функ Мариус • Аста Симон • Сарпей Ханс • Виргевер Ник 63' ( Барри Абдурахман ( 63') • Виллемс Джетро 76' ( Иттер Джанлука ( 76') • Гризбек Себастьян 42' ( Кристиансен Макс ( 42' ) • 49'Зегуйн Пауль • Грин Джулиан 41' 76' ( Тильман Тимоти ( 76') • Левелинг Джейми • Иттен Седрик • Хргота Бранимир
Запасные: Файн Адриан • Шаффран Леон
30 октября. Стадион "Europa-Park Stadion".
Протокол игры
|Байер Л
|0:2
|Вольфсбург
|48' Нмеча Лукас (0:1)
|51' Арнольд Максимилиан (0:2)
Градецки Лукаш • Та Джонатан • 28'Тапсоба Эдмон • Инкапье Пьеро 54' ( Паулиньо Жозе ( 54') • Фримпонг Жереми • Паласиос Эксекиэль 69' ( Амири Надим ( 69') • Демирбай Керем • Баккер Митчел 83' ( Синкгравен Дэйли ( 83') • Адли Амин 69' ( Андрих Роберт ( 69') • Вирц Флориан • 54'Аларио Лукас 30'
Запасные: Ломб Никлас • Лунёв Андрей • Рецос Панайотис • Коссуну Одилон
Кастельс Коэн • Лакруа Максанс • Гилавоги Жошуа • Брукс Джон • 28'Баку Ридле 80' ( Нмеча Феликс ( 80') • Вранкс Астер • Арнольд Максимилиан • Штеффен Ренато 28' 46' ( Лукебакио Доди ( 46') • Филипп Максимилиан 46' ( Отавио Пауло ( 46') • Герардт Янник 69' ( Мбабу Кевин ( 69') • Нмеча Лукас
Запасные: Гинчек Даниэль • Перван Павао • Борнаув Себастьян • Ван де Вен Микки
30 октября. Стадион "БайАрена" (Леверкузен).