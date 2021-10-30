«Бавария» забила 5 мячей «Униону», «Боруссия» Дортмунд не отстаёт

В 10-м туре чемпионата Германии обошлось без больших сюрпризов. Провал «Баварии» в Гладбахе в Кубке (0:5) был единичным случаем. Против «Униона» играла привычная нам команда из Мюнхена. Благодаря дублю Роберта Левандовски, голам Лероя Сане, Кингсли Комана и Томаса Мюллера был разгромлен «Унион» - 5:2.

«Боруссия» из Дортмунда идет в одном очке от лидера после победы над «Кёльном» (2:0). Также свои матчи выиграли «Вольфсбург», «Фрайбург» и «Майнц».