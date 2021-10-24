Румменигге считает Киммиха примером для подражания: Йозуа не привился от коронавируса, но жертвует деньги на разработку вакцины

Бывший гендиректор «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге прокомментировал позицию футболиста не вакцинироваться. Ранее Киммих объяснил, почему не делает прививку от ковида.

«Сперва я бы хотел сказать, что Йозуа является примером для подражания. Это замечательный человек, что подтверждает его инициатива We Kick Corona.

Для меня стало неожиданностью, что он не сделал прививку. Теперь это активно обсуждается. У Киммиха очень ответственный подход. Он рассчитывает сперва дождаться результатов долгосрочных испытаний. Но в качестве примера для других было бы лучше, чтобы он вакцинировался», - передаёт слова Румменигге Bild.

Ранее одноклубника по «Баварии» поддержал Томас Мюллер.