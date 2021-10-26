Болельщики «Баварии» требуют отмены сделки с Qatar Airways

Фанатский актив чемпионов Германии открыто осуждает сотрудничество клуба с катарской авиакомпанией.

Состоялось ежегодное собрание болельщиков «ротен», во время которого была выдвинута коллективная позиция насчёт необходимости отказа клуба от сотрудничества с Qatar Airways. В Германии обеспокоены многочисленными нарушениями в Катаре прав человека при постройке объектов инфраструктуры и стадионов, необходимых для проведения будущего чемпионата мира.

Издание Kicker приводит слова Майкла Отта, активиста фанатского клуба «Баварии»: «В Катаре были выявлены нарушения прав и свобод людей. Их спортивная система коррумпирована. Работа «Баварии» с ними помогает отвлечению внимания от недовольства граждан».