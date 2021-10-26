Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 372 Комментарии
Чемпионат Германии. Бундеслига

Болельщики «Баварии» требуют отмены сделки с Qatar Airways

26 Октября 2021 • 09:21 Комментировать
Унион Берлин
...
Бавария
30.10 16:30

Фанатский актив чемпионов Германии открыто осуждает сотрудничество клуба с катарской авиакомпанией.

Состоялось ежегодное собрание болельщиков «ротен», во время которого была выдвинута коллективная позиция насчёт необходимости отказа клуба от сотрудничества с Qatar Airways. В Германии обеспокоены многочисленными нарушениями в Катаре прав человека при постройке объектов инфраструктуры и стадионов, необходимых для проведения будущего чемпионата мира.

Издание Kicker приводит слова Майкла Отта, активиста фанатского клуба «Баварии»: «В Катаре были выявлены нарушения прав и свобод людей. Их спортивная система коррумпирована. Работа «Баварии» с ними помогает отвлечению внимания от недовольства граждан».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Бавария Катар-2022
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
Видео комментарии
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 26 Октября
10:16 · Германия. Бундеслига
Бонек назвал своего фаворита в борьбе за «Золотой мяч» 1
10:06 · Германия. Бундеслига
Полузащитник «Баварии» может перейти в «ПСЖ»
09:21 · Германия. Бундеслига
Болельщики «Баварии» требуют отмены сделки с Qatar Airways
09:14 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» и «Бавария» хотят подписать Френки де Йонга
08:23 · Англия. Премьер-лига
Гранды из Манчестера хотят перехватить игрока у «Барселоны»
08:12 · Германия. Бундеслига
Хёнесс заступился за Люку Эрнандеса
00:18 · Германия. Бундеслига
Тедеско может возглавить клуб из Лиги чемпионов 1
25 Октября
18:02 · Германия. Бундеслига
Травма Холанна оказалась серьёзной – форвард рискует пропустить остаток года
24 Октября
22:27 · Германия. Бундеслига
«Бохум» был сильнее «Айнтрахта» 1
20:27 · Германия. Бундеслига
«Унион» в большинстве упустил победу над «Штуттгартом»
19:38 · Германия. Бундеслига
«Я удивлён»: Ван Боммель прокомментировал своё увольнение из «Вольфсбурга»
18:52 · Германия. Бундеслига
Ван Боммель уволен с должности главного тренера «Вольфсбурга» официально
18:29 · Германия. Бундеслига
«Кёльн» отыграл два мяча у «Байера»
16:12 · Англия. Премьер-лига
Лидер «РБ Лейпцига» может усилить «Арсенал» слухи
15:19 · Германия. Бундеслига
Румменигге назвал причину доминирования «Баварии» в Германии
Все новости
Рекомендуем