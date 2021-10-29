В Мюнхене уже вовсю готовятся к тому, что скоро нападающий Роберт Левандовски не будет показывать ту результативность, которой он радовал болельщиков «Баварии» в последние годы. Более того, не исключено, что поляк покинет команду в поисках нового вызова в карьере, о чем неоднократно сам заявлял ранее.

Как следствие, немецкий клуб уже начал изучать возможность приобретения форварда «Наполи» Виктора Осимхена. По информации Calciomercato, представители действующего чемпиона Германии уже вышли на контакт с агентами игрока.

Пока неизвестно, будет ли «Бавария» пытаться осуществить переход зимой, но работа над трансфером футболиста нигерийского происхождения уже началась. Эксперты портала Transfermarkt оценивают сумму возможной сделки в 60 миллионов евро.