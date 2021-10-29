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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Бавария» начала работу над трансфером лидера «Наполи» слухи

29 Октября 2021 • 09:51 Комментировать
Унион Берлин
...
Бавария
30.10 16:30

В Мюнхене уже вовсю готовятся к тому, что скоро нападающий Роберт Левандовски не будет показывать ту результативность, которой он радовал болельщиков «Баварии» в последние годы. Более того, не исключено, что поляк покинет команду в поисках нового вызова в карьере, о чем неоднократно сам заявлял ранее.

Как следствие, немецкий клуб уже начал изучать возможность приобретения форварда «Наполи» Виктора Осимхена. По информации Calciomercato, представители действующего чемпиона Германии уже вышли на контакт с агентами игрока.

Пока неизвестно, будет ли «Бавария» пытаться осуществить переход зимой, но работа над трансфером футболиста нигерийского происхождения уже началась. Эксперты портала Transfermarkt оценивают сумму возможной сделки в 60 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Наполи Виктор Осимхен
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