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Чемпионат Германии. Бундеслига

Итальянские гранды тоже включились в борьбу за Толиссо слухи

28 Октября 2021 • 15:58 Комментировать
Унион Берлин
...
Бавария
30.10 16:30

Ранее стало известно, что полузащитник «Баварии» Корентен Толиссо не намерен продлевать свой контракт с мюнхенским клубом, который истекает летом следующего года. Как следствие, подписать француза на правах свободного агента хотят сразу несколько клубов из АПЛ.

Несмотря на то, что фаворитами в борьбе за хавбека считался «Тоттенхэм», на контакт с представителями Толиссо уже вышли и итальянские гранды. В частности, речь идет о «Роме» и «Ювентусе», сообщает издание Calciomercato.

Добавим, что за «Баварию» игрок выступает с 2015 года, удостоившись за это время вызова в национальную сборную Франции. Также в услугах футболиста заинтересованы «Атлетико» и «ПСЖ», но он не является их приоритетной целью.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Ювентус Бавария Корентен Толиссо
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