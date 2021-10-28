Ранее стало известно, что полузащитник «Баварии» Корентен Толиссо не намерен продлевать свой контракт с мюнхенским клубом, который истекает летом следующего года. Как следствие, подписать француза на правах свободного агента хотят сразу несколько клубов из АПЛ.

Несмотря на то, что фаворитами в борьбе за хавбека считался «Тоттенхэм», на контакт с представителями Толиссо уже вышли и итальянские гранды. В частности, речь идет о «Роме» и «Ювентусе», сообщает издание Calciomercato.

Добавим, что за «Баварию» игрок выступает с 2015 года, удостоившись за это время вызова в национальную сборную Франции. Также в услугах футболиста заинтересованы «Атлетико» и «ПСЖ», но он не является их приоритетной целью.