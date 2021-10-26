Хёнесс заступился за Люку Эрнандеса

Почётный президент «Баварии» Ули Хёнесс отреагировал на информацию насчёт криминального дела, возбуждённого в отношении защитника клуба Люки Эрнандеса.

Француза обвиняют в нарушении судебного запрета на приближение к девушке, которая позже стала его супругой. В 2017 году пара провела вместе отпуск на Багамах, и теперь прокурор требует приговорить футболиста к тюремному заключению за неповиновение.

«Это полный бред. Они женаты. А сейчас его хотят судить на историю, случившуюся несколько лет назад. Чушь собачья», - приводит слова Хёнесса Sport1.de.

25-летний француз в нынешнем сезоне сыграл 9 матчей за свой клуб, однако результативными действиями пока не отличился.