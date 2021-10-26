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Чемпионат Германии. Бундеслига

Бонек назвал своего фаворита в борьбе за «Золотой мяч»

26 Октября 2021 • 10:16 Комментировать (2)
Унион Берлин
...
Бавария
30.10 16:30

Глава Польского футбольного союза Збигнев Бонек сделал очевидный выбор, назвав Роберта Левандовски наиболее достойным кандидатом на получение «Золотого мяча».

«Не знаю, кому достанется победа. Вчера завершилось голосование. Если бы Жоржиньо отличился победным пенальти в воротах Англии в финале Евро, победа была бы за ним. Но на первый план вышел Доннарумма. В Африке и Америке знают только Месси и Роналду, поэтому я опасаюсь, что победит снова аргентинец.

Моим фаворитом является Левандовски. Не известно, почему он остался без награды в прошлом году, поскольку он выиграл всё. Я за Роберта, но будет любопытно понаблюдать, кто в итоге окажется первым», - передаёт слова Бонека Tuttomercatoweb.

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Евро-Футбол.Ру,
Золотой Мяч Роберт Левандовски Збигнев Бонек
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
Alex1972
26 Октября 2021 в 10:45
А что скажет Смолярек??... Хе-хе...
Overkill666
26 Октября 2021 в 10:27
по совокупности двух сезонов - Левандовски должен забрать мяч.
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