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Чемпионат Германии. Бундеслига

Мюллер поддержал Киммиха, отказавшегося прививаться от коронавируса

24 Октября 2021 • 10:11 Комментировать (1)
Унион Берлин
...
Бавария
30.10 16:30

Нападающий мюнхенской «Баварии» Томас Мюллер прокомментировал решение своего соотечественника и партнёра по клубу Йозуа Киммиха не вакцинироваться от COVID-19.

«Будучи его другом, могу легко принять такое решение Киммиха. Каждый сам должен решать, как поступать. Лично я, прочитав доводы специалистов, решил для себя, что лучше вакцинироваться.

Я поддерживаю это инициативу и надеюсь, что многие противники вакцин изменят свою позицию. Хотим поскорее оставить этот этап с коронавирусом позади», - приводит слова Мюллера Sky Sport.

Ранее игрок «Баварии» сообщал, что он старается избегать тесных контактов с фанатами в период пандемии.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Томас Мюллер Йозуа Киммих коронавирус в Германии
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