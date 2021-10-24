Мюллер поддержал Киммиха, отказавшегося прививаться от коронавируса

Нападающий мюнхенской «Баварии» Томас Мюллер прокомментировал решение своего соотечественника и партнёра по клубу Йозуа Киммиха не вакцинироваться от COVID-19.

«Будучи его другом, могу легко принять такое решение Киммиха. Каждый сам должен решать, как поступать. Лично я, прочитав доводы специалистов, решил для себя, что лучше вакцинироваться.

Я поддерживаю это инициативу и надеюсь, что многие противники вакцин изменят свою позицию. Хотим поскорее оставить этот этап с коронавирусом позади», - приводит слова Мюллера Sky Sport.

Ранее игрок «Баварии» сообщал, что он старается избегать тесных контактов с фанатами в период пандемии.