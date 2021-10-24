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Чемпионат Германии. Бундеслига

Румменигге назвал причину доминирования «Баварии» в Германии

24 Октября 2021 • 15:19 Комментировать
Унион Берлин
...
Бавария
30.10 16:30

Бывший глава правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге вспомнил об одной истории, которая объясняет, в чём сила мюнхенской команды.

«Как-то в 2008 году к нам пришли клубы из Англии и Испании с большими предложениями по Рибери. Этот трансфер мог стать самым дорогим в истории. Но мы предпочли отказаться от продажи столь важного игрока», - цитирует Румменигге Bayern & Germany.

Также функционер вспомнил о реакции «ротен» на проигрыш чемпиона и Кубка Германии и неудачи в финале Лиги чемпионов в 2012 году: «Это нас шокировало. С того времени мы становились только лучше».

Отметим, что «Бавария» является лидером текущего розыгрыша Бундеслиги, опережая на одно очко дортмундскую «Боруссию».

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Карл-Хайнц Румменигге
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