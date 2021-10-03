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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Айнтрахт» победил впервые в сезоне, и сразу - «Баварию»

03 Октября 2021 • 20:25 Комментировать
Бавария
1:2
Айнтрахт Фр
окончен

Очередной топ-командой Европы, которая провалилась на выходных, стала «Бавария». В седьмом туре Бундеслиги она принимала «Айнтрахт», который выдал пять ничьих подряд. Мюнхенцы привычно провели весь матч на воротах противника. Применив высокий прессинг, «Бавария» открыла счет после удара Леона Горецки. Тут же подача с углового  у других ворот, и Мартин Хинтереггер сравнял счет. Каркас ворот и Кевин Трапп в рамке не раз спасали гостей, а в концовке Филип Костич вырвал для Франкфурта три очка - 2:1.

«Бавария» с 16 очками остается на вершине, а ее соперник добыл первую победу в сезоне.

Протокол игры  
Бавария 1:2 Айнтрахт Фр
(1:0) Горецка Леон 29'    
    32' Хинтереггер Мартин (1:1)
    83' Костич Филип (1:2)
Нойер Мануэль Зюле Никлас   76' (Забитцер Марсель (   76') Юпамекано Део   77' Эрнандес Люка Альфонсо Дэвис   50' Киммих Йозуа Горецка Леон Гнабри Серж   70' (Мусиала Джамал (   70') Мюллер Томас Сане Лерой   81' (Чупо-Мотинг Эрик (   81') Левандовски Роберт
Запасные: Ньянзу Танги Рока Марк Ричардс Омар Фрюхтль Кристиан Сарр Буна Штанишич Йосип
Трапп Кевин Тута   85' (Хрустиц Айдин (   85') Ильзанкер Штефан Хинтереггер Мартин Туре Альмами   61' (Хёуге Йенс (   61'   79') Соу Джибриль Якич Кристиян Чендлер Тимоти Линнстрем Йеспер   61' (Да Коста Данни (   61') Костич Филип Борре Рафаэль   78' (Ламмерс Сэм (   78')
Запасные: Пасьенса Гонсало Ахе Рагнар Рамай Диант Баркок Аймен Камада Даити
03 октября. Стадион "Альянц Арена" (Мюнхен).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Айнтрахт Франкфурт
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Сегодня, 03 Октября
20:25 · Германия. Бундеслига
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