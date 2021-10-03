«Айнтрахт» победил впервые в сезоне, и сразу - «Баварию»

Очередной топ-командой Европы, которая провалилась на выходных, стала «Бавария». В седьмом туре Бундеслиги она принимала «Айнтрахт», который выдал пять ничьих подряд. Мюнхенцы привычно провели весь матч на воротах противника. Применив высокий прессинг, «Бавария» открыла счет после удара Леона Горецки. Тут же подача с углового у других ворот, и Мартин Хинтереггер сравнял счет. Каркас ворот и Кевин Трапп в рамке не раз спасали гостей, а в концовке Филип Костич вырвал для Франкфурта три очка - 2:1.

«Бавария» с 16 очками остается на вершине, а ее соперник добыл первую победу в сезоне.