Нападающий австрийского «Ред Булл Зальцбурга» Карим Адейеми еще прошедшим летом обратил на себя внимание ведущих европейских клубов. Как итог, различные СМИ тут же начали говорить о заинтересованности к молодому игроку со стороны мюнхенской «Баварии».

Правда, составить конкуренцию немецкому гранду готов еще один представитель Бундеслиги – подписать Адейеми снова попытается «Вольфсбург», который месяцами ранее уже предлагал австрийцам 10 миллионов евро за переход форварда.

Местное издание Bild сообщает, что «волки» зимой готовы втрое поднять сумму за 19-летнего футболиста. В текущем сезоне у Адейеми 10 голов в 15 поединках во всех турнирах.