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Чемпионат Германии. Бундеслига

Адейеми может продолжить карьеру в Бундеслиге слухи

02 Октября 2021 • 12:01 Комментировать
Вольфсбург
...
Боруссия М
2.20 3.40 3.40
Через 4 ч. 6 мин.

Нападающий австрийского «Ред Булл Зальцбурга» Карим Адейеми еще прошедшим летом обратил на себя внимание ведущих европейских клубов. Как итог, различные СМИ тут же начали говорить о заинтересованности к молодому игроку со стороны мюнхенской «Баварии».

Правда, составить конкуренцию немецкому гранду готов еще один представитель Бундеслиги – подписать Адейеми снова попытается «Вольфсбург», который месяцами ранее уже предлагал австрийцам 10 миллионов евро за переход форварда.

Местное издание Bild сообщает, что «волки» зимой готовы втрое поднять сумму за 19-летнего футболиста. В текущем сезоне у Адейеми 10 голов в 15 поединках во всех турнирах.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Вольфсбург Ред Булл Зальцбург Карим Адейеми
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