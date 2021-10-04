Нагельсманн рассказал, почему «Бавария» проиграла «Айнтрахту»

Наставник мюнхенской «Баварии» Юлиан Нагельсманн поделился впечатлениями от поединка с «Айнтрахтом» в рамках седьмого тура Бундеслиги. Чемпион Германии потерпел домашнее поражение со счетом 1:2.

«Всегда неприятно проигрывать. Мы могли избежать неудачи, у нас было много шансов, чтобы отыграться. Но мы не реализовали свои возможности, из-за чего уступили.

Нужно провести анализ этой встречи. Ждем с нетерпением следующего поединка», - передает слова тренера ShowSport.me.

Это фиаско стало для мюнхенского коллектива первым в нынешнем розыгрыше Бундеслиги. С 16 очками «Бавария» продолжает удерживать первое место в таблице.