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Чемпионат Германии. Бундеслига

Нагельсманн рассказал, почему «Бавария» проиграла «Айнтрахту»

04 Октября 2021 • 09:21 Комментировать
Бавария
1:2
Айнтрахт Фр
окончен

Наставник мюнхенской «Баварии» Юлиан Нагельсманн поделился впечатлениями от поединка с «Айнтрахтом» в рамках седьмого тура Бундеслиги. Чемпион Германии потерпел домашнее поражение со счетом 1:2.

«Всегда неприятно проигрывать. Мы могли избежать неудачи, у нас было много шансов, чтобы отыграться. Но мы не реализовали свои возможности, из-за чего уступили.

Нужно провести анализ этой встречи. Ждем с нетерпением следующего поединка», - передает слова тренера ShowSport.me.

Это фиаско стало для мюнхенского коллектива первым в нынешнем розыгрыше Бундеслиги. С 16 очками «Бавария» продолжает удерживать первое место в таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Юлиан Нагельсманн
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