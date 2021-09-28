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Чемпионат Германии. Бундеслига

Тедеско может вернуться в немецкий чемпионат слухи

28 Сентября 2021 • 21:33 Комментировать
Герта
...
Фрайбург
2.75 3.30 2.60
02.10 16:30

Стало известно, что бывший наставник московского «Спартака» Доменико Тедеско готов вернуться к тренерской деятельности.

Согласно информации, предоставленной немецким изданием Weltfussball, специалист готов рассмотреть предложения о сотрудничестве с Германии, Англии или Италии. Полагается, что над назначением Тедеско размышляют боссы «Герты» и «Айнтрахта», которые могут уволить нынешних главных тренеров из-за неудовлетворительных результатов на старте сезона.

Напомним, что 36-летний немец два года проработал в России, но в конечном итоге решил не продлевать соглашение с «красно-белыми». Также он ранее возглавлял «Шальке», который после его ухода пошел на спад и вовсе вылетел во вторую Бундеслигу.

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Евро-Футбол.Ру,
Герта Айнтрахт Франкфурт Доменико Тедеско
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