«Вольфсбург» оступился, «Боруссия» Дортмунд и «Фрайбург» уже вторые

В чемпионате Германии завершились некоторые матчи седьмого тура. «Вольфсбург» не смог настичь «Баварию» на вершине, проиграв «Боруссии» из Мёнхенгладбаха со счётом 1:3. Другая «Боруссия», из Дортмунда, одолела «Аугсбург» (2:1) и вышла на второе место. «Фрайбург» делит вторую строчку после победы над «Гертой» с таким же результатом. Также «Штуттгарт» был сильнее «Хоффенхайма» (3:1).