«Вольфсбург» оступился, «Боруссия» Дортмунд и «Фрайбург» уже вторые

В чемпионате Германии завершились некоторые матчи седьмого тура. «Вольфсбург» не смог настичь «Баварию» на вершине, проиграв «Боруссии» из Мёнхенгладбаха со счётом 1:3. Другая «Боруссия», из Дортмунда, одолела «Аугсбург» (2:1) и вышла на второе место. «Фрайбург» делит вторую строчку после победы над «Гертой» с таким же результатом. Также «Штуттгарт» был сильнее «Хоффенхайма» (3:1).
Протокол игры
|Вольфсбург
|1:3
|Боруссия М
|5' Эмболо Брель (0:1)
|7' Хофманн Йонас (0:2)
|(1:2) Вальдшмидт Лука 25'
|90' Скалли Джозеф (1:3)
Кастельс Коэн • Мбабу Кевин • 60'Борнаув Себастьян 4' 46' ( Брукс Джон ( 46') • Лакруа Максанс 67' • 76'Герардт Янник 46' ( Руссийон Жером ( 46' ) • 90'Гилавоги Жошуа 79' ( Гинчек Даниэль ( 79') • Арнольд Максимилиан • Лукебакио Доди 66' ( Нмеча Лукас ( 66') • Вальдшмидт Лука • Баку Ридле 10' 79' ( Филипп Максимилиан ( 79') • Вегхорст Ваут 81'
Запасные: Штеффен Ренато • Вранкс Астер • Перван Павао • Нмеча Феликс
Зоммер Янн • Гинтер Маттиас • Бейер Луис • 71'Эльведи Нико • Скалли Джозеф • Хофманн Йонас • Закария Денис • 36'Коне Куадио 61' ( Крамер Кристоф ( 61') • Нец Лука 58' ( Херрманн Патрик ( 58') • Эмболо Брель • Штиндль Ларс 35' 82' ( Плеа Алассан ( 82')
Запасные: Нойхаус Флориан • Вольф Ханнес • Беннеттс Кинан • Бенеш Ласло • Зиппель Тобиас • Янчке Тони
02 октября. Стадион "Фольксваген-Арена" (Вольфсбург).
Протокол игры
|17' Линхарт Филипп (0:1)
|(1:1) Пёнтек Кшиштоф 70'
|78' Петерсен Нильс (1:2)
Шволов Александер • Штарк Никлас • Боята Дедрик • Дордой Мартон 46' ( Пекарик Петер ( 46') • Рихтер Марко 58' ( Эккеленкамп Юрген ( 58') • Боатенг Кевин-Принс 29' 58' ( Ястржембски Деннис ( 58' ) • 90'Тусар Люка • Платтенхардт Марвин • Сердар Суат • 69'Зельке Дейви 46' ( Пёнтек Кшиштоф ( 46') • Йоветич Стеван 64' ( Миттельштедт Максимилиан ( 64')
Запасные: Бельфодиль Исхак • Кристенсен Оливер • Дарида Владимир • Аскасибар Сантьяго
Флеккен Марк • Гульде Мануэль • Линхарт Филипп • Шлоттербек Нико • Кюблер Лукас 84' ( Хаберер Яник ( 84') • Эггештайн Максимилиан 62' ( Кайтель Янник ( 62') • Хёфлер Николас • Гюнтер Кристиан • Чон У-Ён 76' ( Петерсен Нильс ( 76') • Хёлер Лукас 76' ( Демирович Эрмедин ( 76') • Грифо Винченцо 76' ( Шаллаи Роланд ( 76')
Запасные: Шаде Кевин • Хайнц Доминик • Шлоттербек Кевен • Уфофф Бенджамин
02 октября. Стадион "Олимпиаштадион" (Берлин).
Протокол игры
|Штуттгарт
|3:1
|Хоффенхайм
|(1:0) Кемпф Марк-Оливер 19'
|(2:0) Мавропанос Константинос 60'
|(3:0) Массимо Роберто 81'
|84' Ларсен Якоб-Бруун (3:1)
Мюллер Флориан • Мавропанос Константинос • Антон Вальдемар • Кемпф Марк-Оливер • Каразор Атакан • Кулибали Танги 89' ( Дидави Даниэль ( 89') • Мангаля Орель 76' ( Климович Матео ( 76') • Эндо Ватару • Соса Борна 90' ( Мола Клинтон ( 90') • Фюрих Крис 65' ( Массимо Роберто ( 65') • Мармуш Омар 76' ( Нартей Николас ( 76')
Запасные: Аль-Гаддиуи Хамади • Клемент Филипп • Томми Эрик • Бредлов Фабиан
Бауманн Оливер • Кадержабек Павел 57' ( Рюттер Жоржиньо ( 57') • Ричардс Крис • Фогт Кевин • Раум Давид • Самассеку Диади 43' 57' ( Акпогума Кевин ( 57') • Гриллич Флориан • Гайгер Деннис 69' ( Ларсен Якоб-Бруун ( 69') • Крамарич Андрей • Адамян Саркис 83' ( Руди Себастьян ( 83') • Бебу Ила 69' ( Даббур Мунас ( 69')
Запасные: Сков Роберт • Пош Штефан • Штиллер Анджело • Пентке Филипп
02 октября. Стадион "Мерседес-Бенц-Арена" (Штуттгарт).
Протокол игры
|Вольфсбург
|1:3
|Боруссия М
|5' Эмболо Брель (0:1)
|7' Хофманн Йонас (0:2)
|(1:2) Вальдшмидт Лука 25'
|90' Скалли Джозеф (1:3)
Кастельс Коэн • Мбабу Кевин • 60'Борнаув Себастьян 4' 46' ( Брукс Джон ( 46') • Лакруа Максанс 67' • 76'Герардт Янник 46' ( Руссийон Жером ( 46' ) • 90'Гилавоги Жошуа 79' ( Гинчек Даниэль ( 79') • Арнольд Максимилиан • Лукебакио Доди 66' ( Нмеча Лукас ( 66') • Вальдшмидт Лука • Баку Ридле 10' 79' ( Филипп Максимилиан ( 79') • Вегхорст Ваут 81'
Запасные: Штеффен Ренато • Вранкс Астер • Перван Павао • Нмеча Феликс
Зоммер Янн • Гинтер Маттиас • Бейер Луис • 71'Эльведи Нико • Скалли Джозеф • Хофманн Йонас • Закария Денис • 36'Коне Куадио 61' ( Крамер Кристоф ( 61') • Нец Лука 58' ( Херрманн Патрик ( 58') • Эмболо Брель • Штиндль Ларс 35' 82' ( Плеа Алассан ( 82')
Запасные: Нойхаус Флориан • Вольф Ханнес • Беннеттс Кинан • Бенеш Ласло • Зиппель Тобиас • Янчке Тони
02 октября. Стадион "Фольксваген-Арена" (Вольфсбург).