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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Вольфсбург» оступился, «Боруссия» Дортмунд и «Фрайбург» уже вторые

02 Октября 2021 • 18:33 Комментировать
Боруссия Д
2:1
Аугсбург
окончен

В чемпионате Германии завершились некоторые матчи седьмого тура. «Вольфсбург» не смог настичь «Баварию» на вершине, проиграв «Боруссии» из Мёнхенгладбаха со счётом 1:3.  Другая «Боруссия», из Дортмунда, одолела «Аугсбург» (2:1) и вышла на второе место. «Фрайбург» делит вторую строчку после победы над «Гертой» с таким же результатом. Также «Штуттгарт» был сильнее «Хоффенхайма» (3:1).

Протокол игры  
Вольфсбург 1:3 Боруссия М
    5' Эмболо Брель (0:1)
    7' Хофманн Йонас (0:2)
(1:2) Вальдшмидт Лука 25'    
    90' Скалли Джозеф (1:3)
Кастельс Коэн Мбабу Кевин   60' Борнаув Себастьян   4'   46' (Брукс Джон (   46') Лакруа Максанс   67'   76' Герардт Янник   46' (Руссийон Жером (   46'   90') Гилавоги Жошуа   79' (Гинчек Даниэль (   79') Арнольд Максимилиан Лукебакио Доди   66' (Нмеча Лукас (   66') Вальдшмидт Лука Баку Ридле   10'   79' (Филипп Максимилиан (   79') Вегхорст Ваут   81'
Запасные: Штеффен Ренато Вранкс Астер Перван Павао Нмеча Феликс
Зоммер Янн Гинтер Маттиас Бейер Луис   71' Эльведи Нико Скалли Джозеф Хофманн Йонас Закария Денис   36' Коне Куадио   61' (Крамер Кристоф (   61') Нец Лука   58' (Херрманн Патрик (   58') Эмболо Брель Штиндль Ларс   35'   82' (Плеа Алассан (   82')
Запасные: Нойхаус Флориан Вольф Ханнес Беннеттс Кинан Бенеш Ласло Зиппель Тобиас Янчке Тони
02 октября. Стадион "Фольксваген-Арена" (Вольфсбург).
Протокол игры  
Герта 1:2 Фрайбург
    17' Линхарт Филипп (0:1)
(1:1) Пёнтек Кшиштоф 70'    
    78' Петерсен Нильс (1:2)
Шволов Александер Штарк Никлас Боята Дедрик Дордой Мартон   46' (Пекарик Петер (   46') Рихтер Марко   58' (Эккеленкамп Юрген (   58') Боатенг Кевин-Принс   29'   58' (Ястржембски Деннис (   58'   90') Тусар Люка Платтенхардт Марвин Сердар Суат   69' Зельке Дейви   46' (Пёнтек Кшиштоф (   46') Йоветич Стеван   64' (Миттельштедт Максимилиан (   64')
Запасные: Бельфодиль Исхак Кристенсен Оливер Дарида Владимир Аскасибар Сантьяго
Флеккен Марк Гульде Мануэль Линхарт Филипп Шлоттербек Нико Кюблер Лукас   84' (Хаберер Яник (   84') Эггештайн Максимилиан   62' (Кайтель Янник (   62') Хёфлер Николас Гюнтер Кристиан Чон У-Ён   76' (Петерсен Нильс (   76') Хёлер Лукас   76' (Демирович Эрмедин (   76') Грифо Винченцо   76' (Шаллаи Роланд (   76')
Запасные: Шаде Кевин Хайнц Доминик Шлоттербек Кевен Уфофф Бенджамин
02 октября. Стадион "Олимпиаштадион" (Берлин).
Протокол игры  
Штуттгарт 3:1 Хоффенхайм
(1:0) Кемпф Марк-Оливер 19'    
(2:0) Мавропанос Константинос 60'    
(3:0) Массимо Роберто 81'    
    84' Ларсен Якоб-Бруун (3:1)
Мюллер Флориан Мавропанос Константинос Антон Вальдемар Кемпф Марк-Оливер Каразор Атакан Кулибали Танги   89' (Дидави Даниэль (   89') Мангаля Орель   76' (Климович Матео (   76') Эндо Ватару Соса Борна   90' (Мола Клинтон (   90') Фюрих Крис   65' (Массимо Роберто (   65') Мармуш Омар   76' (Нартей Николас (   76')
Запасные: Аль-Гаддиуи Хамади Клемент Филипп Томми Эрик Бредлов Фабиан
Бауманн Оливер Кадержабек Павел   57' (Рюттер Жоржиньо (   57') Ричардс Крис Фогт Кевин Раум Давид Самассеку Диади   43'   57' (Акпогума Кевин (   57') Гриллич Флориан Гайгер Деннис   69' (Ларсен Якоб-Бруун (   69') Крамарич Андрей Адамян Саркис   83' (Руди Себастьян (   83') Бебу Ила   69' (Даббур Мунас (   69')
Запасные: Сков Роберт Пош Штефан Штиллер Анджело Пентке Филипп
02 октября. Стадион "Мерседес-Бенц-Арена" (Штуттгарт).
Протокол игры  
Вольфсбург 1:3 Боруссия М
    5' Эмболо Брель (0:1)
    7' Хофманн Йонас (0:2)
(1:2) Вальдшмидт Лука 25'    
    90' Скалли Джозеф (1:3)
Кастельс Коэн Мбабу Кевин   60' Борнаув Себастьян   4'   46' (Брукс Джон (   46') Лакруа Максанс   67'   76' Герардт Янник   46' (Руссийон Жером (   46'   90') Гилавоги Жошуа   79' (Гинчек Даниэль (   79') Арнольд Максимилиан Лукебакио Доди   66' (Нмеча Лукас (   66') Вальдшмидт Лука Баку Ридле   10'   79' (Филипп Максимилиан (   79') Вегхорст Ваут   81'
Запасные: Штеффен Ренато Вранкс Астер Перван Павао Нмеча Феликс
Зоммер Янн Гинтер Маттиас Бейер Луис   71' Эльведи Нико Скалли Джозеф Хофманн Йонас Закария Денис   36' Коне Куадио   61' (Крамер Кристоф (   61') Нец Лука   58' (Херрманн Патрик (   58') Эмболо Брель Штиндль Ларс   35'   82' (Плеа Алассан (   82')
Запасные: Нойхаус Флориан Вольф Ханнес Беннеттс Кинан Бенеш Ласло Зиппель Тобиас Янчке Тони
02 октября. Стадион "Фольксваген-Арена" (Вольфсбург).

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Евро-Футбол.Ру,
Вольфсбург Фрайбург Боруссия Дортмунд Боруссия Мёнхенгладбах
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окончен Боруссия Д 2:1 Аугсбург
окончен Герта 1:2 Фрайбург
окончен Вольфсбург 1:3 Боруссия М
окончен Штуттгарт 3:1 Хоффенхайм
Идет 34 минута РБ Лейпциг 0:0 Бохум
03.10  16:30 Майнц ... Унион Берлин 2.32 3.55 3.05
03.10  18:30 Бавария ... Айнтрахт Фр
03.10  20:30 Арминия ... Байер Л 4.4 3.95 1.78
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Сегодня, 02 Октября
18:33 · Германия. Бундеслига
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