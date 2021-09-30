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Чемпионат Германии. Бундеслига

Стало известно, при каких условиях Левандовски готов остаться в «Баварии»

30 Сентября 2021 • 13:49 Комментировать
Бавария
...
Айнтрахт Фр
1.20 7.50 14.00
03.10 18:30

Летом Роберт Левандовски изъявил желание покинуть мюнхенскую «Бавария», аргументируя это намерениями попробовать свои силы в другом чемпионате. Однако, стало известно, при каких обстоятельствах поляк может остаться в Германии.

Местное издание Bild сообщает, что Левандовски готов продолжить свои выступления за «Баварию» только в том случае, если ему и дальше будет гарантирован статус ключевого игрока. Согласно слухам, руководство и тренерский штаб клуба не против выполнить требования футболиста, несмотря на возраст форварда, которому в августе исполнится 34 года.

Стоит отметить, что в текущем сезоне Левандовски уже успел записать на свой счет 13 голов в девяти матчах за команду во всех турнирах.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Роберт Левандовски
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