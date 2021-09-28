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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Бавария» ведёт переговоры с полузащитником «Байера» Вирцом

28 Сентября 2021 • 17:44 Комментировать
Бавария
...
Айнтрахт Фр
1.20 7.50 14.00
03.10 18:30

Полузащитник «Байера» Флориан Вирц может продолжить карьеру в «Баварии», передаёт Sport.de. По данным источника, спортивный директор мюнхенского клуба Хасан Салихамиджич уже провёл переговоры с отцом футболиста, который является его агентом.

Сообщается, что «Бавария» хочет подписать Вирца в 2023 году. Сам игрок тоже хочет перейти в мюнхенский клуб.

Напомним, что Вирц дебютировал в основном составе «Байера» в 2020 году. В нынешнем сезоне на его счету пять матчей в Бундеслиге, в которых он забил четыре гола и отдал четыре результативных передачи. Его контракт с клубом рассчитан до середины 2026 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Байер Бавария Флориан Вирц
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