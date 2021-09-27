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Бундеслига

Защитник «Баварии» Павар дисквалифицирован на два матча

27 Сентября 2021 • 16:12 Комментировать
Бавария
...
Айнтрахт Фр
1.20 7.50 14.00
03.10 18:30

Защитник «Баварии» Бенжамен Павар получил красную карточку в матче прошлого тура Бундеслиги с «Гройтер Фюрт» (3:1) и теперь будет вынужден пропустить два матча.

Игрок пропустит домашний матч 7-го тура Бундеслиги против «Айнтрахта» (3 октября) и выездную встречу 8-го тура против «Байера» (17 октября).

Напомним, что Павар стал игроком «Баварии» в 2019 году, перейдя из «Штутгарта» за 35 миллионов евро. В нынешнем сезоне на его счету два матча в Бундеслиге, в которых он не отмечался результативными действиями. Его контракт с мюнхенским клубом рассчитан до середины 2024 года.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Бенжамен Павар
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