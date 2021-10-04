Мюллер назвал причину домашнего поражения «Баварии» от «Айнтрахта»

Форвард мюнхенской «Баварии» Томас Мюллер дал интервью после домашнего поражения от франкфуртского «Айнтрахта» (1:2) в рамках седьмого тура чемпионата Германии.

«Это поражение нас сильно расстроило, все игроки очень злы на себя. Не могу подобрать слова… Нельзя было уступать в этой встрече. Нас сильно подвела реализация, а соперник превратил свои моменты в два гола. Это плохой результат, но уверяю, он не выбьет нас из колеи», - приводит слова нападающего пресс-служба клуба.

По итогам семи туров мюнхенцы занимают первое место в таблице чемпионата Германии, опережая по дополнительным показателям леверкузенский «Байер».