Мойес: «Мы полностью заслужили критику»

В Англии возобновились матчи чемпионата страны, в восемнадцатом туре «Вест Хэм» снова проиграл, на сей раз дома «Брентфорду», пропустив два мяча уже в первом тайме. Шотландский наставник «молотобойцев» заявил, что критика в адрес его команды полностью заслужена, хотя и не согласен с поражением.

- Сыграли мы неплохо, как мне кажется. Голы, пропущенные нами, были нелогичными, против хода игры Мы создали много возможностей, просто не удалось использовать их. Но критика в наш адрес полностью заслужена, люди имеют право иметь свое мнение, в том числе и такое, - цитирует Мойеса BBC Sport.