Тренер «Брентфорда» обеспокоен травмой Тони

В Англии возобновились матчи чемпионата страны, в восемнадцатом туре «Вест Хэм» снова проиграл, на сей раз дома «Брентфорду», пропустив два мяча уже в первом тайме. Однако победа «Брентфорда» был омрачена травмой лучшего нападающего команды Айвена Тони, которого унесли с поля на носилках. Наставник «Брентфорда» Томас Франк обеспокоен случившимся, но он надеется на то, что повреждение Тони не будет серьезным.

- - Ему больно, но я надеюсь, что это не очень серьезное повреждение. Это что-то с коленом, повторюсь, хотелось бы не терять его, - цитирует слова Франка BBC Sport.

В следующем туре «Брентфорд» примет в домашнем матче «Ливерпуль».