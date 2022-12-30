Тони стал третьим игроком, забившим 20 и более голов в АПЛ в 2022 году

Нападающий «Брентфорда» Айвен Тони забил свой 20-й гол в чемпионате Англии в нынешнем году.

26-летний форвард открыл счёт в матче Премьер-лиги против «Вест Хэма», отправив мяч в сетку на 18-й минуте. Как отмечает Opta, Тони – лишь третий игрок, достигший отметки в 20 голов в высшем английском дивизионе с начала текущего года. Ранее это сделали форвард «Тоттенхэма» Гарри Кейн, на счету которого сейчас 26 мячей, и нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн (20), которому потребовалось менее полугода, чтобы покорить данную величину.

Айвен Тони занимает третью строчку в списке бомбардиров нынешнего розыгрыша АПЛ с 12 голами. Выше располагаются всё те же Кейн (13) и Холанн (20).