Мойес впервые за 17 лет проиграл пять матчей кряду в АПЛ

«Вест Хэм» под руководством Дэвида Мойеса потерпел пятое поражение подряд в Английской премьер-лиге.

«Молотобойцы» уступили в родных стенах «Брентфорду» (0:2). Согласно сведениям Opta, «Вест Хэм» уступил в пяти матчах чемпионата кряду впервые с 2017 года, когда командой руководил Славен Билич, а персонально для Дэвида Мойеса эта серия неудач стала самой продолжительной с далёкого 2005 года – тогда «Эвертон» под руководством шотландца проиграл шесть встреч подряд.

После 17 туров на счету «Вест Хэма» 14 набранных очков. Уже в ближайшие дни лондонцы окажутся в зоне вылета, если «Вулверхэмптон», «Ноттингем Форест» или «Саутгемптон» одержат победу.