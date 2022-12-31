Наставник «Брентфорда»: «Очень доволен»

В Англии возобновились матчи чемпионата страны, в восемнадцатом туре «Вест Хэм» снова проиграл, на сей раз дома «Брентфорду», пропустив два мяча уже в первом тайме. Наставник «Брентфорда» Томас Франк очень доволен итогами игры, о чем и сообщил после матча.

- Я очень доволен, все прошло практически идеально. Приехать сюда и выиграть со счетом 2:0 - это впечатляет, ведь «Вест Хэм» был лучше нас в первом тайме, но мы использовали оба своих момента и потом безошибочно действовали в обороне. Могли и сделать счет 3:0, тогда игра была бы сделана, но, я в любом случае доволен, - цитирует Франка BBC Sport.