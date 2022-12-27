Мойес: «Не могу поверить, что «Арсенал» так много критиковали в последние годы»

Главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес оценил нынешний уровень «Арсенала», который пока лидирует в Английской премьер-лиге с отрывом в 8 очков от второго места.

«До сих пор не могу поверить, что «Арсенал» так много критиковали в последние годы. У меня всегда было впечатление, что здесь выстраивается хорошая команда. Замечая прогресс Смита-Роу, Сака и Мартинелли, я удивлялся, что люди не видят очевидных вещей», – заявил Мойес на пресс-конференции.

Напомним, вчера «Вест Хэм» уступил «Арсеналу» на «Эмирейтс» со счётом 1:3. Голы за «канониров» забивали Букайо Сака, Габриэл Мартинелли и Эдди Нкетиа.