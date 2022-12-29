Мойес прокомментировал будущее Райса, на которого претендуют топ-клубы

Главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес высказался о возможном уходе полузащитника Деклана Райса.

23-летний футболист сборной Англии интересен лондонскому «Челси», «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед». Контракт хавбека рассчитан до лета 2024 года, и уже по окончании нынешнего сезона он может быть доступен по привлекательной для покупателей цене.

«Невозможно, – отвечает Мойес на вопрос о вероятном уходе Райса в январе. – Деклан точно не покинет «Вест Хэм» в январское окно, это исключено», – заявил шотландский рулевой, цитируемый Фабрицио Романо. Согласно сведениям итальянского инсайдера, вероятность ухода Райса следующим летом довольно велика.