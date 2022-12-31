«Вест Хэм» потерпел пятое поражение кряду

В 18-м туре Премьер-лиги Англии «Вест Хэм» пытался дома набрать очки в споре с «Брентфордом» и положить конец серии из четырёх поражений кряду. Несмотря на все усилия, «молотобойцы» ничего не добились, хотя выглядели точно не хуже противника. В дебюте Деклан Райс издали зарядил в штангу. Гости ответили ударом Кристиана Норгора с линии вратарской и результативным добиванием Айвена Тони. Перед уходом на перерыв Джошуа Дасилва здорово прорвался по правому краю поля, сблизился с голкипером и поразил мишень.
Сразу после перерыва Джарред Боуэн заработал пенальти, но и здесь не повезло, фол был за пределами штрафной, арбитру пришлось менять решение.
2:0, «Вест Хэм» в очке над зоной вылета, соперник - девятый.
Протокол игры
|18'Тони Айвен (0:1)
|43'Дасилва Джошуа (0:2)
Фабьянски Лукаш•Доусон Крэйг•Огбонна Анджело•Крессуэлл Аарон•Цоуфал Владимир• 70'Эмерсон Палмиери64' (Антонио Майкл (64') •Пакета Лукас82' (Соучек Томаш (82') •Райс Деклан•Боуэн Джаррод•Бенрахма Саид•Скамакка Джанлука
Райя Давид•Йоргенсен Матиас Занка•Пиннок Итан•Ми Бен•Расмуссен Мадс•Генри Рико•Дасилва Джошуа67' (Годдос Саман (67') •Норгор Кристиан•Йенсен Матиас59' (Янельт Витали (59') •Тони Айвен•Мбеумо Брайан58' (Висса Йоан (58')
30 декабря. Стадион "Олимпийский (Лондон)" (Лондон).
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