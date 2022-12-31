«Вест Хэм» потерпел пятое поражение кряду

В 18-м туре Премьер-лиги Англии «Вест Хэм» пытался дома набрать очки в споре с «Брентфордом» и положить конец серии из четырёх поражений кряду. Несмотря на все усилия, «молотобойцы» ничего не добились, хотя выглядели точно не хуже противника. В дебюте Деклан Райс издали зарядил в штангу. Гости ответили ударом Кристиана Норгора с линии вратарской и результативным добиванием Айвена Тони. Перед уходом на перерыв Джошуа Дасилва здорово прорвался по правому краю поля, сблизился с голкипером и поразил мишень.

Сразу после перерыва Джарред Боуэн заработал пенальти, но и здесь не повезло, фол был за пределами штрафной, арбитру пришлось менять решение.

2:0, «Вест Хэм» в очке над зоной вылета, соперник - девятый.