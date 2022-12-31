«Вест Хэм» потерпел пятое поражение подряд - это худшая серия с 2017 года

В Англии возобновились матчи чемпионата страны, в восемнадцатом туре «Вест Хэм» снова проиграл, на сей раз дома «Брентфорду», пропустив два мяча уже в первом тайме. Отыграться подопечные Дэвида Мойеса так и не сумели, потерпев свое пятое поражение кряду в чемпионате Англии.

Такой плохой серии с командой не было с весны 2017 года, когда клубом руководил хорватский специалист Славен Билич. Что касается Мойеса, то он не проигрывал пять матчей подряд с 2005 года, тогда он потерпел шесть поражений кряду с «Эвертоном».

В следующем туре «Вест Хэм» сразится в гостевом матче с «Лидсом», это случится четвертого января.