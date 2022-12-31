Райс: «Жаль, ведь в первом тайме игра шла»

В Англии возобновились матчи чемпионата страны, в восемнадцатом туре «Вест Хэм» снова проиграл, на сей раз дома «Брентфорду», пропустив два мяча уже в первом тайме. Деклан Райс, защитник «Вест Хэма», вернувшийся с чемпионата мира, прокомментировал итоги неудачного матча.

- Хотя это звучит нелепо, первый тайм был одним из лучших в сезоне. Мы хорошо двигали мяч, просто чуть не хватало обострения в атаках. А соперник забил два мяча, что очень разочаровало. Второй пропущенный гол вообще показался мне самым легким пропущенным нами мячом с тех пор, как я выступаю в «Вест Хэме», - цитирует слова Райса BBC Sport.