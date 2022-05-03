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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Ровно 6 лет тому назад «Лестер» сенсационно стал чемпионом Англии

03 Мая 2022 • 11:49 Комментировать
Лестер
...
Эвертон
2.35 3.35 3.00
08.05 16:00

Титул «Лестера» в 2016 году - одна из самых громких сенсаций в европейском футболе, и не только в 21-м веке. Команда Клаудио Раньери воспользовалась перестановками, имевшими место в стане грандов (в «Ливерпуле» только начал работу Юрген Клопп, в «Манчестер Сити» ждали Гвардиолу, в «Челси» меняли тренера прямо по ходу сезона, в «Манчестер Юнайтед» заканчивалась неудачная эпоха Луи ван Галя, а в «Арсенале» Арсен Венгер готовился к уходу после 20 лет работы в клубе) и взяла сенсационный титул под руководством Клаудио Раньери.

Предыдущим лучшим достижением «Лестера» в английском чемпионате было лишь девятое место. Матч, который принес «Лестеру» титул, состоялся поздно вечером 2 мая и закончился уже после полуночи 3 мая по московскому времени. В нем «Лестер» выстоял в борьбе с главным конкурентом «Тоттенхэмом», сыграв 2:2, и стал недосягаемым не только для «шпор», но и для всех остальных также.

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Евро-Футбол.Ру,
Лестер
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ЛЕСТЕР ЭВЕРТОН
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