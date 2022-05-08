Гол Миколенко в ворота «Лестера» помог «Эвертону» выйти из тройки неудачников

В воскресенье «Эвертон» гостил у бросившего играть «Лестера». «Ириски» быстро повели после гола Виталия Миколенко, а после ответного мяча Патсона Даки результативно пробил Мэйсон Холгейт.

2:1, «Эвертон» выбрался из зоны вылета, а его соперник с 42 очками уже не боится опуститься в Чемпионшип.