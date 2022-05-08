Гол Миколенко в ворота «Лестера» помог «Эвертону» выйти из тройки неудачников

В воскресенье «Эвертон» гостил у бросившего играть «Лестера». «Ириски» быстро повели после гола Виталия Миколенко, а после ответного мяча Патсона Даки результативно пробил Мэйсон Холгейт.
2:1, «Эвертон» выбрался из зоны вылета, а его соперник с 42 очками уже не боится опуститься в Чемпионшип.
Протокол игры
|6'Миколенко Виталий (0:1)
|(1:1) Дака Пэтсон11'
|30'Холгейт Мэйсон (1:2)
Шмейхель Каспер•Амарти Даниэль•Фофана Уэсли•Эванс Джонни•Менди Нампалис 46' 66' (Варди Джейми ( 66') •Кастань Тимоти•Тилеманс Юри•Перес Айосе 46' (Барнс Харви ( 46') •Дьюсбери-Холл Кирнан•Ихеаначо Келечи•Дака Пэтсон 80' (Лукман Адемола ( 80')
Пикфорд Джордан•Айуоби Алекс•Коулмэн Шеймус•Мина Йерри 18' (Кин Майкл ( 18') •Холгейт Мэйсон•Миколенко Виталий 66' (Кенни Джонджо ( 66') •Гордон Энтони•Дукуре Абдулай•Делф Фабиан•Грэй Демарай 74' (Рондон Саломон ( 74') •Ришарлисон
08 мая. Стадион "Кинг Пауэр" (Лестер).