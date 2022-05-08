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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Гол Миколенко в ворота «Лестера» помог «Эвертону» выйти из тройки неудачников

08 Мая 2022 • 17:55 Комментировать
Лестер
1:2
Эвертон
окончен

В воскресенье «Эвертон» гостил у бросившего играть «Лестера». «Ириски» быстро повели после гола Виталия Миколенко, а после ответного мяча Патсона Даки результативно пробил Мэйсон Холгейт.

2:1, «Эвертон» выбрался из зоны вылета, а его соперник с 42 очками уже не боится опуститься в Чемпионшип.

Протокол игры  
Лестер 1:2Эвертон
  6'Миколенко Виталий (0:1)
(1:1) Дака Пэтсон11'   
  30'Холгейт Мэйсон (1:2)
Шмейхель КасперАмарти ДаниэльФофана УэслиЭванс ДжонниМенди Нампалис   46'  66' (Варди Джейми (  66') Кастань ТимотиТилеманс ЮриПерес Айосе  46' (Барнс Харви (  46') Дьюсбери-Холл КирнанИхеаначо КелечиДака Пэтсон  80' (Лукман Адемола (  80')
Запасные: Олбрайтон МаркСумаре БубакариЧодури ХамзаСёюнджю ЧагларТомас ЛюкУорд Дэнни II
Пикфорд ДжорданАйуоби АлексКоулмэн ШеймусМина Йерри  18' (Кин Майкл (  18') Холгейт МэйсонМиколенко Виталий  66' (Кенни Джонджо (  66') Гордон ЭнтониДукуре АбдулайДелф ФабианГрэй Демарай  74' (Рондон Саломон (  74') Ришарлисон
Запасные: Бегович АсмирГомеш АндреАллан МаркесКалверт-Льюин ДоминикУэлч РисАлли Деле
08 мая. Стадион "Кинг Пауэр" (Лестер).

 

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окончен Арсенал 2:1 Лидс
окончен Лестер 1:2 Эвертон 2.60 3.30 2.75
окончен Норвич 0:4 Вест Хэм 4.50 3.80 1.78
08.05  18:30 Манчестер Сити ... Ньюкасл 1.21 7.20 14.00
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