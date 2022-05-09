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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Ширер об игре «Эвертона»: «Играли грубо и агрессивно, но порой так и надо»

09 Мая 2022 • 13:31 Комментировать
Лестер
1:2
Эвертон
окончен

Бывший нападающий сборной Англии Алан Ширер оценил игру «Эвертона» в матче против «Лестера».

«Это было грубо и агрессивно — и, конечно, некрасиво. Но когда вы сражаетесь, чтобы избежать вылета, приходиться действовать так», - написал Ширер в своей колонке для BBC Sport.

«Эвертон» одержал победу со счетом 2:1, получив три желтые карточки, из них две – на последних минутах матча.

«Важно то, что игроки «Эвертона» отдали все, и то же самое сделали их болельщики на трибунах, которые в большом количестве приехали в Лестер и сыграли огромную роль в их победе», - добавил Ширер.

На данный момент «Эвертон» занимает 16-е место в АПЛ, оторвавшись от зоны вылета на 1 очко и имея одну игру в запасе.

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Евро-Футбол.Ру,
Эвертон Алан Ширер
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