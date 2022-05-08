​Где смотреть матч «Лестер» - «Эвертон» онлайн

В воскресенье в рамках 36-го тура чемпионата Англии «Лестер» будет принимать «Эвертон».

Поединок на «Кинг Пауэр» стартует в 16:00 по московскому времени. Вас ждёт прямая текстовая трансляция матча на LiveResult.Ru.

Располагающийся в районе экватора турнирной таблицы Премьер-лиги Англии «Лестер» не побеждал в чемпионате с 10 апреля. В воскресенье «лисы» постараются прервать неудачную серию. В родных стенах они сыграют против «Эвертона». Вечно амбициозные «ириски» в этом сезоне борются за выживание.