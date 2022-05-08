Вагнер Лав: «Были предложения из АПЛ, но Гинер не дал мне уйти»

Бывший нападающий ЦСКА и сборной Бразилии Вагнер Лав рассказал о том, был ли у него шанс заиграть в топовом европейском чемпионате.

Бразилец сообщил, что им интересовался «Арсенала» и ряд других английских клубов.

«Уже через год после победы в Кубке УЕФА мы играли с «Арсеналом», после чего и возник интерес, но конкретного предложения так и не поступило. Были и официальные предложения от других клубов АПЛ — «Эвертона» и «Портсмута», но наш президент Евгений Гинер был жёстким переговорщиком и не позволил мне уйти», — приводит слова Вагнера FourFourTwo.

Нападающий отметил, что очень хотел бы попробовать свои силы в Англии и до сих пор помнит Тьерри Анри и Уэйна Руни в роли главных звёзд «Арсенала» и «Манчестер Юнайтед».

В настоящий момент 37-летний бразилец защищает цвета клуба «Мидтьюлланд». В текущем сезоне форвард провёл в составе датской команды 10 матчей, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей.