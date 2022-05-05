Футбольная ассоциация Англии обвинила Лэмпарда

Футбольная ассоциации Англии (FA) обвинила главного тренера «Эвертона» Фрэнка Лэмпарда в нападках на судей.

FA заявила, что английский специалист нарушил правила организации, касающиеся послематчевых комментариев в СМИ.

Напомним, после матча 34-го тура АПЛ против «Ливерпуля» (0:2) Лэмпард выразил недовольство неназначенным пенальти в ворота мерсисайдской команды.

«Утверждаем, что комментарии тренера представляют собой ненадлежащее поведение, поскольку они подразумевают предвзятость и наносят ущерб репутации игры», — говорится в заявлении ассоциации.

После 33 проведённых матчей «Эвертон» располагается на 18-м месте (зона вылета) в турнирной таблице АПЛ, отставая от спасительной 17-йстрочки на два очка.