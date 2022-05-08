Миколенко забил дебютный гол за «Эвертон»

Защитник «Эвертона» Виталий Миколенко открыл счёт в матче чемпионата Англии против «Лестера» и тем самым забил свой первый мяч за «ирисок». Напомним, что Миколенко переехал на «Гудисон Парк» в январе 2022 года из киевского «Динамо».

Гол миколенко из-за пределов штрафной на шестой минуте пока что позволяет «Эвертону» выбраться из зоны вылета и занимать 16 место в турнирной таблице.

В паралельном матче «Лидс» проигрывает «Арсеналу», что позволяет «Эвертону» подняться в турнирной таблице аж на две позиции. Напомним, что в прошлом туре подопечные Фрэнка Лэмпарда обыграли у себя дома лондонский «Челси» со счётом 1:0.