«Лестер» включился в гонку за Бремера

«Лестер» ближайшим летом готов составить конкуренцию миланскому «Интеру» и нескольким клубам из чемпионата Англии в борьбе за центрального защитника «Торино» Глейсона Бремера. 25-летний бразилец оценивается в 50 миллионов евро.

Отметим, что в трансфере Бремера заинтересованы также такие клубы из АПЛ, как «Челси» и «Манчестер Юнайтед». «Лестер» по окончанию сезона может лишиться Уэсли Фофана, которого активно связывают с возможным переходом в «Челси».

Напомним, согласно заявлениям итальянской прессы, фаворитом на трансфер Бремера является миланский «Интер». При этом высокий ценник бразильца может заставить «нерадзурри» переключиться на альтернативные варианты.