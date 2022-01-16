«Ливерпуль» отказывается идти на уступки Салаху – клуб недоволен поведением его агента

В субботу стало известно, что «Ливерпуль» снова испытывает трудности в переговорах по новому контракту с лидером команды Мохамедом Салахом. Британская пресса писала о запросах египтянина, которые возросли с момента прошлых разговоров о пролонгации.

Сейчас же журналисты уверяют, что мерсисайдцы не спешат соглашаться на условия Салаха и идти на уступки его представителям. По информации издания The Mirror, клуб считает виновниками проблем именно агентов вингера.

Таким образом, компромисс вряд ли будет найден в ближайшие время. Как и прежде, за ситуацией пристально следит мадридский «Реал». Напомним, Салах потребовал у «Ливерпуля» зарплату в размере 600 тысяч евро в неделю – это больше, чем у Криштиану Роналду и Кевина де Брёйне.