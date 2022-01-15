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«Он был толстым, любил газировку и сладкое» - детский тренер Алиссона удивлен его прогрессом

15 Января 2022 • 03:52 Комментировать
Ливерпуль
...
Брентфорд
1.28 5.70 11.00
16.01 17:00

 

Защищать ворота «Ливерпуля» - это огромная честь и признание профессиональных заслуг, и детский тренер бразильского кипера Алиссона удивлен его нынешними успехами. По слова Даниэля Павана, в детстве ничего не предвещало такой карьеры, ибо нынешний страж ворот одного из лучших клубов в мире увлекался чрезмерным потреблением сладкого и газировки, что мешало расти в спортивном плане:

 - Приятно удивлен и в то же время горд тем, что Алиссон сыграл на чемпионате мира и выступает в одном из лучших клубов мира. Когда я его тренировал, он прогрессировал медленнее других ребят. потому что у него были проблемы с весом из-за чрезмерного потребления сладкого и газировки. Тогда это часто стоило ему места в составе, и однажды ко мне даже пришли его отчаявшиеся родители, которые спросили меня о том, есть ли их сыну смысл заниматься футболом или лучше завязать с ним, - вспоминает Паван, слова которого приводит ilposticipo.it.

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ЛИВЕРПУЛЬ БРЕНТФОРД
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