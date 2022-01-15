Салах шокировал «Ливерпуль» своими финансовыми требованиями

Возникли трудности в переговорах между «Ливерпулем» и египетским нападающим Мохамедом Салахом по поводу продления трудового соглашения. Об этом стало известно журналистами The Telegraph.

Источник утверждает, что мерсисайдцы не могут выполнить финансовые требования лидера команды. Если верить слухам, Мохамед хочет зарабатывать по новому договору 600 тысяч евро еженедельно. В этом случае Салах станет самым высокооплачиваемым игроком английского чемпионата.

Действующий контракт африканца с «Ливерпулем» рассчитан до середины 2023 года. Салах является главной ударной силой команды в атаке. В этом сезоне на его счету 23 гола и девять ассистов в 26 играх.