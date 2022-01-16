10 самых известных футболистов-металлистов: одна игра, одна волна

Футбол и музыка – два разных мира, две параллели, но, оказывается, они могут пересекаться причудливым образом. Ниже – краткий рассказ о десяти самых главных «металлистах» от мира футбола.

Иван Юрич

Для Ивана Юрича «металл» и футбол – две незыблемые ценности в нашем мире. Наставник «Торино» с 14 лет слушает Metallica и Megadeath, а всё остальное, в особенности поп-стиль, ему абсолютно чуждо. Среди любимых групп Юрича также Napalm Death, Carcass и Obituary – настоящие иконы Death-металла.

Славен Билич

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Судя по всему, «металл» очень популярен в Хорватии, потому как в мире футбола не только Юрич является главным ценителем сего жанра, но и Славен Билич. Бывший игрок сборной Хорватии, а ныне тренер, пошёл ещё дальше – у Билича даже есть своя группа, Rawbau, с которой он выступает в некоторых заведениях. Разумеется, только из любви к искусству, благо футбол позволяет зарабатывать в достаточной мере. А в бытность свою тренером «Вест Хэма» Билич ставил в раздевалке музыку Iron Maiden. Ещё бы, ведь её солист Стив Харрис является ярым поклонником «молотобойцев»!

Клаудио Каниджа

Даже внешний вид Клаудио Каниджи всегда намекал на неформальность этого персонажа, сопутствовал этому и скандальный шлейф, сопровождавший Каниджу. Клаудио настолько дорожил своими неформальными длинными волосами, что из-за этого пропустил чемпионат мира 1998 года – тогдашний наставник аргентинской сборной попросту не взял его на турнир из-за длинных волос. Любимая группа Каниджи – Poison, популярная в 90-е годы, а также Iron Maiden, с ребятами из которой Каниджа даже имел честь встретиться на концерте в Бразилии в 2019 году.

Давид Де Хеа

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Де Хеа считается одним из лучших киперов Европы, но до того, как стать футболистом, Де Хеа пробовал себя и в других видах спорта, в том числе в теннисе, а кроме того, посвящал время музыке. Оказывается, Давид является поклонником таких групп, как Metallica, Slipknot, а также Avenged Sevenfold, с которыми он даже импровизировал во время концерта в Манчестере в 2017 году.

Серхио Рамос

Серхио – другой испанец, фанатеющий от «металла». Когда Серхио решил рассказать миру о своих музыкальных предпочтениях, он назвал Motorhead, AC/DC и Guns N' Roses. Любопытнее то, что супруга Рамоса, Пилар Рубио, является ещё более продвинутой «металлисткой» – она выпускает линейку одежды, которая называется Metalhead Clothing, а совсем недавно появилась, загримированная в зомби, на обложке альбома Feast канадской группы Annihilator.

Томаш Росицки

Бывший игрок «Арсенала» получил прозвище «маленький Моцарт» за свой изящный и лёгкий стиль игры. И ассоциации с Моцартом совсем не случайны – Росицки известен и как большой любитель «тяжёлой музыки». В 2015 году в одном из интервью чех представил свой «плейлист», в который вошли Metallica, Killswitch Engage, Pantera и Obituary. Причём Томаш не только слушает, но и играет на гитаре, и несколько раз он принимал участие в выступлениях чешской панк-группы Tri Sestry.

Морено Торричелли

Итальянский футболист построил впечатляющую карьеру – от человека, которого взяли в «Ювентус» практически случайно, до победителя всего и вся как на внутренней, так и на европейской арене. До «Ювентуса» Торричелли даже подрабатывал плотником, а вот любовь к «металлу» сохранилась в его сердце на всю жизнь. Торричелли любит Black Sabbath, и всегда утверждал, что прослушивание такой музыки заряжает его энергией перед матчами. Что и доказывал на поле.

Юрген Клопп

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Юрген – ещё один футбольный человек, связанный с хеви-металом. Даже в игровом стиле наставника «Ливерпуля» видны отголоски его музыкальных предпочтений в попытках передать энергетику любимого стиля музыки на поле – высокий прессинг, длинные и точные пасы, свободные зоны и скорости... Для Клоппа поле – это своеобразная возможность объединить в одном месте энергетику Iron Maiden и интенсивность Rammstein, двух своих любимых групп.

Дан Эгген

Норвегия – это настоящий храм black metal, и потому неудивительно, что среди норвежцев много поклонников подобного стиля, например Оле-Гуннар Сольскяер. Но Эгген – это особый случай: его портрет появился на DVD группы Satyricon в 2001 году. Также Эгген известен тем, что сыграл на одной сцене с Pantera в Испании, в годы выступлений за «Алавес».

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Дарио Дубойс

В качестве футболиста Дарио Дубойс ничем особым не запомнился, поиграв за малоизвестные клубы у себя на родине, в Аргентине. Однако один эпизод принёс ему поистине уникальную мировую известность: как-то раз перед матчем своего клуба «Депортиво Лаферрер» он нанёс на себя грим, имитируя участника знаменитой группы Kiss. В таком обличье он сыграл целых четырнадцать туров, прежде чем аргентинская федерация футбола запретила подобные художества перед матчами. Но Дубойс уже успел внести своё имя в историю футбола, став у себя на родине культовым персонажем.

Перевод и адаптация материала gazzetta.it

Дан ДУДКА