Клопп впечатлен достижениями «Брентфорда»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп выразил свое восхищение работой своего коллеги Томаса Франка в «Брентфорде». Немец считает, что тот путь, который «пчелы» проделали с Чемпионшипа в АПЛ – действительно впечатляет.

«Они отлично владеют как высоким прессингом, так и низким блоком. В первом круге они отлично смогли адаптироваться под нашу игру. Тот путь, который они проделали, действительно впечатляет», – заявил Клопп на предматчевой пресс-конференции.

Напомним, что в матче первого круга «Брентфорд» у себя дома смог отобрать очки у «Ливерпуля», сыграв вничью 3:3. Матч второго круга на «Энфилде» стартует 16 января в 17:00 по московскому времени.