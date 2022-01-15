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Клопп впечатлен достижениями «Брентфорда»

15 Января 2022 • 01:07 Комментировать
Ливерпуль
...
Брентфорд
1.28 5.70 11.00
16.01 17:00

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп выразил свое восхищение работой своего коллеги Томаса Франка в «Брентфорде». Немец считает, что тот путь, который «пчелы» проделали с Чемпионшипа в АПЛ – действительно впечатляет.

«Они отлично владеют как высоким прессингом, так и низким блоком. В первом круге они отлично смогли адаптироваться под нашу игру. Тот путь, который они проделали, действительно впечатляет», – заявил Клопп на предматчевой пресс-конференции.

Напомним, что в матче первого круга «Брентфорд» у себя дома смог отобрать очки у «Ливерпуля», сыграв вничью 3:3. Матч второго круга на «Энфилде» стартует 16 января в 17:00 по московскому времени.

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Ливерпуль Юрген Клопп Брентфорд
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ЛИВЕРПУЛЬ БРЕНТФОРД
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