Оказывается, зимой вингер «Реала» Эден Азар действительно мог получить предложение вернуться в английскую Премьер-лигу. Если «Ньюкасл» и «Челси» лишь интересовались возможностью трансфера, то вот главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп запросил у руководства клуба начать переговоры по бельгийцу.

Однако немецкий специалист получил отказ, не сумев убедить мерсисайдцев включиться в борьбу за Азара. Как свидетельствует портал El Nacional, директоров не убедили аргументы Клоппа - они посчитали приглашение возрастного полузащитника бессмысленным.

Напомним, что недавно сам Азар принял решение не покидать Мадрид как минимум до лета, а в последнее время он все чаще начал получать игровую практику при Карло Анчелотти.