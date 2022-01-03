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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Клопп хотел видеть Эдена Азара в «Ливерпуле», но руководство клуба заблокировало трансфер слухи

03 Января 2022 • 15:31 Комментировать
Алькояно
...
Реал Мадрид
12.50 5.60 1.20
05.01 23:30

Оказывается, зимой вингер «Реала» Эден Азар действительно мог получить предложение вернуться в английскую Премьер-лигу. Если «Ньюкасл» и «Челси» лишь интересовались возможностью трансфера, то вот главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп запросил у руководства клуба начать переговоры по бельгийцу.

Однако немецкий специалист получил отказ, не сумев убедить мерсисайдцев включиться в борьбу за Азара. Как свидетельствует портал El Nacional, директоров не убедили аргументы Клоппа - они посчитали приглашение возрастного полузащитника бессмысленным.

Напомним, что недавно сам Азар принял решение не покидать Мадрид как минимум до лета, а в последнее время он все чаще начал получать игровую практику при Карло Анчелотти.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Ливерпуль Эден Азар Юрген Клопп
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