«Ливерпуль» ищет нового вингера

Ливерпульский клуб заинтересован в зимнем подписании вингера «Лидса» Рафиньи. Юрген Клопп лично настаивает на приобретении бразильца, но серьезная конкуренция в лице «Баварии» и «Челси» может заставить переключиться на альтернативные варианты.

Как сообщает teamtalk, кроме конкуренции за Рафинью, сам игрок выразил готовность остаться в «Лидсе» до конца сезона.

Иным вариантом усиления «Ливерпуля» в зимнее трансферное окно является крайний полузащитник/нападающий «Вильярреала» Арно Данджума. По сообщениям источника, его будет легче заполучить.

24-летний атакующий игрок сборной Нидерландов забил девять голов и отдал три голевые передачи в 18 матчах в этом сезоне, включая четыре гола и одну голевую передачу в шести матчах Лиги чемпионов.